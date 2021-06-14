У МОЗ розповіли, чи може стати вакцинація від коронавірусу щосезонною

МОЗ вже веде перемовини щодо закупівлі вакцин від коронавірусу на 2022−2023 роки.

Міністерство охорони здоров’я України розглядає можливість щосезонного вакцинування від COVID-19 і готується до цього. Яким чином і в який період це буде відбуватися, стане відомо, коли дослідження підтвердять точну тривалість імунітету після імунізації. Паралельно МОЗ веде перемовини із компаніями щодо постачання вакцин від коронавірусу у 2022−2023 роках.

Про це розповів голова МОЗ Віктор Ляшко в інтерв'ю НВ.

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"Ми готуємося до цього і паралельно ведемо низку перемовин щодо підписання контрактів на постачання вакцин у 2022−2023 роках. Ми звернулися до Національної технічної групи експертів України, яка працює разом зі світовою спільнотою (це незалежна група експертів, не підпорядкована Міністерству охорони здоров’я) та відстежує позицію у всіх клінічних дослідженнях, наукових даних щодо тривалості післявакцинального імунітету до коронавірусної хвороби. Щойно будуть чіткі підтвердження і розуміння, що імунітет триває рік-два роки, з цього і виходитиме стратегія Міністерства охорони здоров’я щодо щорічного вакцинування і періоду, коли краще вакцинуватися", - висловився Ляшко.

Нагадаємо, українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Утім, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату. Хто видає ці міжнародні бланки про вакцинацію і чи чи можна з ним поїхати за кордон, читайте за цим посиланням.

Як повідомлялося, в Єврокомісії вже погодили COVID-сертифікат і домовилися впровадити його від 1 липня. І діятиме він протягом 12 місяців. Україна запустить "COVID-паспорти" або "ковід-сертифікати" разом із європейськими партнерами. Впровадження цього документа планується на початок липня.

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Українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка

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