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У МОЗ розповіли, чи стане вакцинація бустерною дозою обов'язковою

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У МОЗ розповіли, чи стане вакцинація бустерною дозою обов'язковою

Associated Press

Наразі таку можливість не розглядають.

Наразі Міністерство охорони здоров'я не розглядають можливість зробити бустерну дозу вакцинації від COVID-19 обов'язковою.

Про це "Суспільному" розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, наразі такої вимоги не розглядають.

"Вакцинація в Україні є добровільною, за виключенням переліку спеціальностей, для яких вакцинація є обов'язковою. Зараз ми не розглядаємо обов'язковість бустеру. Його сенс полягає в персональному захисті. Та людина, яка зробила третє щеплення, є захищеною від "Омікрону" і важкого перебігу хвороби", - наголосив Кузін.

Наразі Мінохорони здоров'я не буде розширювати перелік людей, які зобов'язані зробити щеплення.

"Коли Україна досягне показника в 70% вакцинованого дорослого населення ми можемо розглядати певні послаблення. Такий досвід діє в Європі і в США. Маємо досягнути високих показників по щепленню", - додав санлікар.

Як повідомлялося, половина дорослого населення України уже вакцинувалася проти COVID-19, повідомили у МОЗ. Крім того, на 2022 рік запланована вакцинація 70% дорослого населення країни, зокрема 80% людей старшого віку, для яких коронавірусна хвороба може бути особливо небезпечною.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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