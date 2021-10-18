У МОЗ розповіли, чи закуповуватиме найближчим часом Україна вакцину Moderna

Вакцина Moderna може надійти через глобальний механізм розподілу вакцин у бідних країнах.

Україна не веде переговори про додаткову закупівлю вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna. Утім, ця вакцина може надійти через механізм COVAX, тобто безкоштовно.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін на брифінгу.

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"Щодо Moderna не ведуться переговори. Але є опція отримання Moderna від COVAX, і ведуться переговори, скільки ще може отримати Україна через цей механізм", - відповів він.

Головний санлікар зауважив, що ті, хто отримав першу дозу препаратом Moderna, можуть отримати другу дозу вакциною Pfizer.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контактцентру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, у Запоріжжі до пунктів вакцинації люди стають до черги від ранку. В одному із них від ранку кількість записаних на щеплення перевалило вже на четверту сотню. Здебільшого у черзі - ті, кому поставили жорсткі вимоги на роботі. Медпрацівники попереджають - щепити всіх сьогодні фізично не зможуть.

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