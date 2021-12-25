У МОЗ розповіли, коли очікувати піку коронавірусу в Україні у 2022 році

У МОЗ розповіли, коли очікувати піку коронавірусу в Україні у 2022 році

До кінця лютого 2022 року суттєвого підйому захворюваності не очікується, каже Ігор Кузін.

Суттєвого підйому захворюваності на коронавірус в Україні не очікується до кінця лютого 2022 року.

Про це в інтерв’ю "Суспільному" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін

"До кінця лютого 2022 року ми не очікуємо суттєвого підйому захворюваності. По тих прогнозах, які ми робили спільно з РНБО, ми будемо десь варіювати в середньому до 4 тисяч випадків протягом доби, і така ситуація більш-менш стабільна буде спостерігатися до кінця лютого", - сказав він.

За словами Ігоря Кузіна, підйом захворюваності можливий навесні 2022 року.

"Ми вже звикли до того, як і в 21-му, і в 20-му році, з березня починається звичний підйом захворюваності. Попередньо ми не розраховуємо на те, що він може бути вищим, ніж аналогічний у 2021 році, однак дійсно ситуація буде дуже залежати від тих даних, які будуть опубліковані щодо штаму "Омікрон", - додав головний державний санітарний лікар.

Нагадаємо, раніше лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук Ольга Голубовська заявила, що "Омікрон" спричинить новий спалах COVID-19 в Україні, утім ця хвиля обіцяє бути не такою трагічною.

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