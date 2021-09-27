У МОЗ розповіли, коли очікують пік захворюваності на коронавірус в Україні

У МОЗ розповіли, коли очікують пік захворюваності на коронавірус в Україні

За словами Кузіна, відтягнути пікові навантаження може лише вакцинація населення.

Пік захворюваності на коронавірус в Україні очікується приблизно у листопаді, проте якщо кількість хворих продовжуватиме зростати, то епідситуація може значно погіршитися вже у жовтні.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Раніше ми, дійсно, рахували, що піковий рівень навантаження на систему охорони здоров'я припаде на листопад-грудень цього року. Зараз ми бачимо, що майже за всіма прогнозами такі пікові навантаження можуть бути раніше. Те, що ми бачимо точно, - пікові навантаження будуть однозначно припадати на листопад. Але чи будуть вони зачіпати жовтень, чи будуть відтягуватися на грудень - поки сказати важко", - сказав головний санлікар країни.

Водночас Кузін додав, що відтягнути ці пікові навантаження можна лише шляхом вакцинації населення.

Нагадаємо, що від 23 вересня через погіршення ситуації з COVID-19 усі регіони України перейшли до "жовтої" зони карантину. Минулого тижня ми вже перетнули межу у 9 тис. інфікованих коронавірусом за добу. Станом на 26 вересня вже п'ять областей відповідають критеріям "помаранчевої" зони адаптивного карантину.

Коронавірус в Україні: Харківська область посідає перше місце за кількістю нових діагнозів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання