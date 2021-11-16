У МОЗ розповіли, коли регіони почнуть виходити із "червоної" зони

Наразі найсуворіші обмеження діють у 18 регіонах.

В Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що вже від наступного тижня регіони можуть почати виходити із "червоної" зони карантину.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Початок виходу областей з "червоного" рівня епіднебезпеки прогнозовано можна очікувати від наступного тижня. Є низка областей, в яких зменшився відсоток захворюваності, виписування стабільно почали переважати над госпіталізаціями. Також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем", - сказав очільник МОЗ.

Ляшко наголосив, що першим регіоном, який потрапив на "червоний рівень" була Харківська область. Від того часу минуло 30 днів. Це фактично той час, який був і під час минулої хвилі COVID, зауважив міністр.

"Тобто вчасно запроваджені карантинні обмеження дозволили нам йти середньостатистичними темпами", - повідомив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, Вінницька область переходить до "червоної" зони - це рішення державної комісії з техногенно-екологічної безпеки. Суворі обмеження в регіоні впровадять від четверга, 18 лиспотада. Область стала 19 регіоном в Україні, який потрапив до "червоно"ї зони. "Жовтих" областей стало три: Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська.

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