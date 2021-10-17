У МОЗ розповіли, коли в Україні можуть дозволити зняти маски

У МОЗ розповіли, коли в Україні можуть дозволити зняти маски

Станом на зараз питання про скасування носіння масок є недоцільним, вважає очільник МОЗ Віктор Ляшко.

В Україні можуть скасувати носіння масок в громадських місцях за умови, що буде вакциновано проти коронавірусу щонайменше 70-80% населення.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

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Очільник МОЗ нагадав українцям, що навіть попри повну вакцинацію, всі громадяни мусять дотримуватися маскового режиму, оскільки в країні "досить мала кількість щеплених осіб, щоб ми могли нехтувати протиепідемічними правилами".

"Тому давайте доженемо вакцинацію до 70%, до 80%, далі будемо ухвалювати рішення, чи вже можемо позбавитися масок на обличчі, чи ні. Бо сьогодні питання в тому, що за малої кількості вакцинованих знімати маску і потім перевіряти ковідний сертифікат, вакцинований, не вакцинований...", - висловився він.

Крім того, Ляшко наголосив, що вакцинація захищає від важкого перебігу коронавірусу, однак ризики інфікування все ще можливі.

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що початок піку захворюваності на COVID-19 в Україні цієї осені розпочнеться від 25 жовтня.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, учителі можуть не вакцинуватися від COVID-19 у разі, якщо є обґрунтовані медичні протипокази, зафіксовані у медичній довідці.

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