У МОЗ розповіли, коли в Україні можуть дозволити зняти маски

Станом на зараз питання про скасування носіння масок є недоцільним, вважає очільник МОЗ Віктор Ляшко.
В Україні можуть скасувати носіння масок в громадських місцях за умови, що буде вакциновано проти коронавірусу щонайменше 70-80% населення.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".
Очільник МОЗ нагадав українцям, що навіть попри повну вакцинацію, всі громадяни мусять дотримуватися маскового режиму, оскільки в країні "досить мала кількість щеплених осіб, щоб ми могли нехтувати протиепідемічними правилами".
"Тому давайте доженемо вакцинацію до 70%, до 80%, далі будемо ухвалювати рішення, чи вже можемо позбавитися масок на обличчі, чи ні. Бо сьогодні питання в тому, що за малої кількості вакцинованих знімати маску і потім перевіряти ковідний сертифікат, вакцинований, не вакцинований...", - висловився він.
Крім того, Ляшко наголосив, що вакцинація захищає від важкого перебігу коронавірусу, однак ризики інфікування все ще можливі.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що початок піку захворюваності на COVID-19 в Україні цієї осені розпочнеться від 25 жовтня.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Як повідомлялося, учителі можуть не вакцинуватися від COVID-19 у разі, якщо є обґрунтовані медичні протипокази, зафіксовані у медичній довідці.
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