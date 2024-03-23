У МОЗ розповіли, куди з початком великої війни "зник" коронавірус

З початком повномасштабного вторгнення РФ коронавірус в Україні нікуди не зник. COVID-19 на тлі обстрілів та бої відійшов на другий план. В Україні продовжують фіксувати випадки захворювання.

Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

З його слів, від 2023-го в Україні та світі коронавірус перейшов до категорії постійних проблем і захворювань, які будуть реєструватися в системі охорони здоров'я.

"Ще до вторгнення РФ до України вдалося вакцинувати значну кількість населення. Тому ми все ж не спостерігали сплесків захворювань після початку війни, коли люди почали збиратися у бомбосховищах і інтенсивно комунікувати. Навіть попри те, що карантинні обмеження майже повністю скасували. Тому COVID тривав. Після 24 лютого 2022 року в різних країнах він мав різні фази", - сказав Кузін.

Головний санлікар розповів, що від жовтня 2023-го понад 147 тисяч українців перехворіли на COVID-19. Крім того, було зафіксовано 815 летальних випадків. Серед жертв - чотири дитини віком до 17 років.

Як повідомлялося, в Україні COVID-19 перейшов до розряду сезонних захворювань. Втім, COVID-19 буде надалі мутувати. Від початку пандемії було зафіксовано понад 5,5 млн випадків захворювання. Від ускладнень коронавірусу померли майже 112 тис. осіб.

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