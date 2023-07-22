У МОЗ розповіли про якість води на постраждалих від паводків територіях

Якість води на постраждалих від підриву росіянами Каховською ГЕС територіях покращується. Втім, вона все ще залишається небезпечною.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Йдеться про морську воду, воду з лиманів та річок на територіях постраждалих внаслідок теракту на Каховській ГЕС областей. Точки моніторингу води працюють в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Фахівці зазначають, що пік забруднення води з поверхневих водойм було зафіксовано наприкінці червня. Нині якість води почала покращуватись. Якщо у перші дні після теракту близько 30% відібраних проб води не відповідали нормам, то наразі - лише 15%.

"Попри те, що загальний стан поверхневих водойм на території Херсонської, Одеської та Миколаївської областей покращився, вони все ще залишаються небезпечними для купання, особливо маленьких дітей. Також небезпечними залишаються риба та морепродукти, виловлені із забруднених водойм. Тому не варто купувати рибу чи морепродукти в місцях стихійної торгівлі та споживати її", – наголосили у Мінохорони здоров’я.

Епідемічну ситуацію на території Одеської, Херсонської та Миколаївської областей називають контрольованою і стабільною. Холери, вірусного гепатиту А та спалахів гострих інфекційних хвороб на територіях постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС областей не виявлено.

Як повідомлялося, на пляжах Житомира купатися заборонено. Зазначається, що вода не відповідає санітарно-хімічним нормам. Зокрема, стосовно вмісту біохімічного та хімічного споживання кисню.

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