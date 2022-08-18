У МОЗ розповіли, як виявлятимуть в Україні мавпячу віспу і чи вже є зафіксовані випадки

ВООЗ вже зафіксувала 35 тисяч випадків мавпячої віспи у 92 країнах світу.

В Україні зафіксованих випадків мавпячої віспи станом на зараз немає.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.

Він запевнив, що система діагностики мавпячої віспи в Україні є.

"Поки що немає (випадків мавпячої віспи - ред.). Але система діагностики є, забезпечена. Ми зробили крок на випередження і встановили усім нашим центрам контролю та профілактики хвороб тест-системи для виявлення в тому числі мавпячої віспи. Плюс, ми зробили певну модернізацію тест-систем на дослідження за методом полімеразної ланцюгової реакції приблизно 20 нозологій", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, у хворого на мавпячу віспу чоловіка почав гнити ніс (фото).

Як повідомлялося, у червні у Польщі підтвердили перший випадок мавпячої віспи.

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