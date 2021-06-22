У МОЗ розповіли, яким має бути інтервал між першою та другою дозами вакцини від коронавірусу

Медики рекомендують вакцинуватись раніше або пізніше тільки у випадку крайньої потреби.

У Міністерстві охорони здоров'я України озвучили відповіді на найпоширеніші питання про вакцинацію проти COVID-19.

Про це йдеться в Telegram-каналі відомства.

Так, щеплення другою дозою вакцини бажано робити у визначений термін:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 днів,

CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 днів,

Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів.

"У разі непереборних обставин введення другою дози можна зробити на 7 днів раніше зазначеного інтервалу для вакцин CoronaVac/Sinovac та AstraZeneca (Covishield/SKBio). Для вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech відразу зазначено "вікно", в межах якого можна зробити щеплення, – в період між 21-им та 28-им днем після введення першої дози", - йдеться у повідомленні.

Друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується без необхідності її повторного введення або вакцинації спочатку.

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Наголошуємо, що МОЗ України рекомендує вакцинуватись раніше або пізніше тільки у випадку крайньої потреби.

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