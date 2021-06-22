Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У МОЗ розповіли, яким має бути інтервал між першою та другою дозами вакцини від коронавірусу

У МОЗ розповіли, яким має бути інтервал між першою та другою дозами вакцини від коронавірусу

Associated Press

Медики рекомендують вакцинуватись раніше або пізніше тільки у випадку крайньої потреби.

У Міністерстві охорони здоров'я України озвучили відповіді на найпоширеніші питання про вакцинацію проти COVID-19.

Про це йдеться в Telegram-каналі відомства. 

Так, щеплення другою дозою вакцини бажано робити у визначений термін:

  • Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 днів,
  • CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 днів,
  • Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів.

"У разі непереборних обставин введення другою дози можна зробити на 7 днів раніше зазначеного інтервалу для вакцин CoronaVac/Sinovac та AstraZeneca (Covishield/SKBio). Для вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech відразу зазначено "вікно", в межах якого можна зробити щеплення, – в період між 21-им та 28-им днем після введення першої дози", - йдеться у повідомленні. 

Друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується без необхідності її повторного введення або вакцинації спочатку. 

Наголошуємо, що МОЗ України рекомендує вакцинуватись раніше або пізніше тільки у випадку крайньої потреби.

Читайте також: 

Новини тижня: чому дедалі більше українців бажають негайного щеплення від коронавірусу

Новини тижня: чому дедалі більше українців бажають негайного щеплення від коронавірусу

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 