У МОЗ відповіли, чи можуть зачинити продуктові крамниці для невакцинованих українців

Робота критичних закладів не обмежується навіть у "червоній" зоні.
В Україні посилюють обмеження через коронавірус і незабаром повний курс вакцинації буде потрібен для роботи закладів у "жовтій" зоні. Тим часом, продуктові магазини для невакцинованих у МОЗ обіцяють не зачиняти.
Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін сказав в інтерв'ю виданню "Сьогодні".
"Продуктові магазини зараз не розглядаються з погляду обмежень. Це пов'язано з тим, що там люди купують собі їжу. Робота таких точок, як аптек, не обмежується навіть у червоній зоні", - пояснив Кузін.
Згідно з правилами карантину, у "червоних" зонах забороняється робота кафе, ресторанів, барів, ТРЦ, кінотеатрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів тощо.
Але обмеження не будуть застосовуються за умови наявності і у відвідувачів, і у працівників та організаторів масових заходів, "зеленого" COVID-сертифікату. Простіше кажучи, кафе може не зачинятися у "червоній" зоні, якщо і працівники закладу, і клієнти повністю вакциновані проти коронавірусу.
Ще одне місце, де перевіряють "ковідний документ", це - навчальні заклади, зокрема школи. Наприклад, якщо у закладі середньої освіти менше 100% вчителів мають щеплення, дітей переводять на "дистанційку".
У "червоній" зоні дозволяється людям відвідувати банки, заправки, ветеринарні крамниці, аптеки та всі продовольчі магазини без наявності COVID-сертифікатів. Водночас місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил в регіоні
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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