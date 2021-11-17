У МОЗ відповіли, чи можуть зачинити продуктові крамниці для невакцинованих українців

У МОЗ відповіли, чи можуть зачинити продуктові крамниці для невакцинованих українців

Робота критичних закладів не обмежується навіть у "червоній" зоні.

В Україні посилюють обмеження через коронавірус і незабаром повний курс вакцинації буде потрібен для роботи закладів у "жовтій" зоні. Тим часом, продуктові магазини для невакцинованих у МОЗ обіцяють не зачиняти.

Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін сказав в інтерв'ю виданню "Сьогодні".

"Продуктові магазини зараз не розглядаються з погляду обмежень. Це пов'язано з тим, що там люди купують собі їжу. Робота таких точок, як аптек, не обмежується навіть у червоній зоні", - пояснив Кузін.

Згідно з правилами карантину, у "червоних" зонах забороняється робота кафе, ресторанів, барів, ТРЦ, кінотеатрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів тощо.

Але обмеження не будуть застосовуються за умови наявності і у відвідувачів, і у працівників та організаторів масових заходів, "зеленого" COVID-сертифікату. Простіше кажучи, кафе може не зачинятися у "червоній" зоні, якщо і працівники закладу, і клієнти повністю вакциновані проти коронавірусу.

Ще одне місце, де перевіряють "ковідний документ", це - навчальні заклади, зокрема школи. Наприклад, якщо у закладі середньої освіти менше 100% вчителів мають щеплення, дітей переводять на "дистанційку".

У "червоній" зоні дозволяється людям відвідувати банки, заправки, ветеринарні крамниці, аптеки та всі продовольчі магазини без наявності COVID-сертифікатів. Водночас місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил в регіоні

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