У МОЗ відповіли, чи є ймовірність введення "червоної" зони у всій Україні для стимуляції людей до вакцинації

У МОЗ відповіли, чи є ймовірність введення "червоної" зони у всій Україні для стимуляції людей до вакцинації

Для введення "червоної" зони мають бути відповідні епідемічні показники.

В Україні для стимуляції людей вакцинуватися від коронавірусу "червона" зона впроваджуватися не буде.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу.

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За його словами, вводити "червону" зону будуть лише, якщо у регіоні є для цього відповідні епідемічні показники, визначені МОЗ.

"Червона" зона застосовується лише за епідемічними показниками. Для стимуляції людей вакцинуватися "червона" зона не буде впроваджуватися. Таке питання не буде розглядатися", — заявив Кузін.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, не чекаючи на офіційне підтвердження карантинні обмеження "червону" зону вводять на Буковині та Львівщині.

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