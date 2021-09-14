У МОЗ відповіли, коли планується рішення про переведення України до "жовтої" зони карантину

У МОЗ відповіли, коли планується рішення про переведення України до "жовтої" зони карантину

Рішення про "жовту" зону карантину в Україні ухвалює виключно комісія ТЕБ та НС.

Україну можуть перевести до "жовтої" зони карантину, а відтак посилити обмеження, вже, найімовірніше, цього тижня. Для цього має відбутися засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю Liga.net.

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За словами Кузіна, Державна комісія ТЕБ та НС тепер регулярно засідатиме двічі на тиждень. Але за необхідності проводитимуть і щотижневі засідання.

"Рішення комісії має бути гармонізованим зі змінами у постанові 1236, які регулюють обмеження або порядок роботи тих чи інших зон. Рішення про введення або перехід до іншої зони ухвалює виключно комісія. Таке рішення, найімовірніше, буде цього тижня", – запевнив Кузін.

Крім того, він додав, що будь-яка регуляція, яка стосується можливих обмежень або змін порядку у роботі держустанов, бізнесу або громадян, має набути чинності через 7 днів після прийняття рішення.

"Якщо таке рішення ухвалять, то воно вступить у силу лише через тиждень. Адже будь-які зміни у карантинних правилах зачеплять роботи державних установ, бізнесу та торкнуться життя громадян", – додав Кузін.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 13 вересня ухвалив зміни до постанови № 1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Постанова набирає чинності через 7 днів від моменту публікації.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що найближчим часом Україна перейде до "жовтої" зону епідемічної небезпеки.

А тим часом Віталій Кличко заявив, що Київ готується до суворого локдауну. Вакцинація – сьогодні головна умова для його уникнення.

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Коронавірус в Україні: карантин повертається - Закарпаття переходить до "жовтої" зони

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