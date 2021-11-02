У МОЗ відзвітували, що жодної смерті через вакцинацію проти COVID-19 в Україні не зафіксовано

У МОЗ відзвітували, що жодної смерті через вакцинацію проти COVID-19 в Україні не зафіксовано

За словами експертки, профіль безпеки вакцин від COVID-19 є сприятливим і користь значно перевищує ризик.

Жоден летальний випадок внаслідок вакцинації проти коронавірусу в Україні не зареєстрований. Зареєстровано 14 випадків анафілаксії на близько 17 млн введених доз – це дуже низька частота.

Про це заявила Тетяна Башкатова, директор департаменту фармаконагляду Державного експертного центру (ДЕЦ) МОЗ України під час Національного форуму "Адвокація на підтримку стратегій із вакцинації проти COVID-19 згідно з Дорожньою картою та їх виконання в Україні", який відбувся 30 жовтня в Києві.

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"Лікар зобов'язаний звітувати про несприятливі події після імунізації (НППІ), які зафіксовані у пацієнта протягом 30 днів, однак він не повинен сам робити висновки щодо причин цих подій", - зазначила вона.

Експертка повідомила, що частота НППІ в Україні становить 0,1%. Більшість НППІ, про які стало відомо ДЕЦ, – це звичні для медиків прояви (почервоніння шкіри, головний біль, нездужання, міалгія, підвищення температури тіла тощо). Зареєстровано 14 випадків анафілаксії на близько 17 млн введених доз – це дуже низька частота. Жоден летальний випадок внаслідок вакцинації не зареєстрований.

"Профіль безпеки вакцин від COVID-19 є сприятливим і користь значно перевищує ризик", - наголосила представниця ДЕЦ.

Своєю чергою Леся Ющенко, член Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ), додала, що збір НППІ відбувається у всьому світі і навіть пацієнти можуть вносити ці дані. У міру накопичення досліджень, відбувається оновлення інструкцій вакцин від COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Нагадаємо: МОЗ визначився з повним переліком протипоказань для щеплення від коронавірусу. В міністерстві наполягають - людей, яким не можна щепитися, мізерна кількість. Однак, якщо є медичний висновок, таку людину не можуть усунути від роботи. Відводи від вакцинації будуть видавати сімейні лікарі.

для щеплення від коронавірусу. В міністерстві наполягають - людей, яким не можна щепитися, мізерна кількість. Однак, якщо є медичний висновок, таку людину не можуть усунути від роботи. Наразі в Україні вдалося зупинити стрімке зростання госпіталізації та смертності від ускладнень коронавірусу, але ризик повторного спалаху все ще актуальний. В Україні завдяки вакцинації менше людей потрапляє до лікарні. Вакцинація в Україні: у пунктах щеплення розгорнулися справжні пристрасті

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