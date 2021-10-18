У МОЗ заявили про надзвичайно стрімке поширення коронавірусу в Україні і анонсували розширення "червоної" зони: деталі

У МОЗ заявили про надзвичайно стрімке поширення коронавірусу в Україні і анонсували розширення "червоної" зони: деталі

Кузін вказав, що в українців є вибір: зробити щеплення або й надалі жити в режимі посилених протиепідемічних правил.

Коронавірус в Україні надзвичайно стрімко поширюється і лише за минулий тиждень було виявлено 105 тисяч нових випадків захворювання, і це на 11% більше, аніж тижнем раніше. У зв'язку з цим, в Україні можуть розширити "червону зону" карантину найближчим часом.

Про це на пресконференції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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"У нас надзвичайно стрімке поширення коронавірусної хвороби. Лише за минулий тиждень було виявлено 105 тис. нових випадків захворювання, і це на 11% більше, аніж тижнем раніше. Наразі 57% ліжок, які призначені для лікування хворих на коронавірусну хворобу, зайняті. І за минулий тиждень COVID-19 також забрав життя 2,3 тис. українців, що на 22% більше, ніж минулого тижня", - констатував Кузін.

За його словами, від початку пандемії в Україні 53% смертей зафіксовано у віковій групі 70+, а майже 29% - у віковій групі 60-69 років. Тобто, як наголосив Кузін, саме люди, які старші 60 років, перебувають у найбільшій зоні ризику.

Він додав, що на зростання кількості госпіталізацій та смертей впливає також й поширення штаму "Дельта", який є набагато небезпечним, має тяжчий перебіг та вже зафіксований у кожній області України.

У зв'язку з цим, у МОЗ не виключають розширення "червоної зони" карантину найближчим часом. Кузін додав, що наразі рівень захворюваності на COVID-19 перевищений вже у більшості регіонів.

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На його думку, у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях, складна ситуація склалася, зокрема, й через легковажне ставлення до вакцинації. Також невтішна статистика захворюваності на коронавірус, з його слів, спричинена нехтуванням українцями використання захисних масок.

"Ця ситуація не залишила жодного виходу, аніж як посилити обмежувальні заходи. Не виключено, що червоний рівень епіднебезпеки можуть встановити також й в інших областях, тому саме зараз у кожного регіону України є вибір: зробити щеплення або й надалі жити в режимі посилених протиепідемічних правил", - наголосив головний санлікар країни.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контактцентру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, люди, які перехворіли на COVID-19, можуть не чекати шість місяців і після того, як минуть всі симптоми гострої хвороби, прийти до свого сімейного лікаря і отримати щеплення. Вакцинуватися значно простіше, аніж перенести хворобу, адже щеплені не потрапляють до реанімації.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, коли в Україні можуть дозволити зняти маски.

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