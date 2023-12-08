У МОЗ заявили, що на Вінниччині ліквідовано спалах гепатиту A

У Вінницькій області ліквідовано спалах гепатиту A. Втім, поодинокі випадки захворювання медики виявлятимуть ще впродовж кількох місяців.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомила пресслужба МОЗ.

"Спалах завершується: кількість як госпіталізованих, так і нових випадків, на Вінниччині зменшується, що підтверджує ефективність протиепідемічних заходів та відсутність постійного джерела інфікування. Однак через тривалий інкубаційний період (14–28 днів) та можливий безсимптомний перебіг захворювання щонайменше протягом одного-двох місяців ми ще будемо реєструвати поодинокі випадки захворювання на гепатит", - наголосив він.

Зазначається, що від 16 жовтня до 7 грудня лабораторно підтверджено 333 випадки: 30 пацієнтів наразі проходять лікування, 267 уже виписали з медзакладів.

У Мінохорони здоров'я зауважують, що для локалізації поширення вірусного гепатиту A на Вінниччину доставили понад 2 тисячі доз вакцини. Зокрема, щеплення отримали 669 медиків та 151 людина із "кола контактних осіб".

Нагадаємо, у Вінниці перший випадок гепатиту А зафіксували 16 жовтня. У МОЗ називають можливою причиною спалаху хвороби у регіоні питну воду.

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