У Мукачеві через пожежу у готелі згоріло кілька дахів, а сотні будівель залишились без світла

У Мукачеві через пожежу у готелі згоріло кілька дахів, а сотні будівель залишились без світла

Рятувальники причиною займання називають перевантаження електромережі.

Сотня будинків без електропостачання і кілька без дахів - такі наслідки пожежі у приватному готелі на Закарпатті.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Двоповерхова будівля зайнялася напередодні ввечері у Мукачеві. Спочатку гасити вогонь кинулися очевидці. На відзнятих кадрах видно, як у цей момент вибухає газовий балон і один з чоловіків зривається донизу. Полум’я тим часом перекинулося на сусідні будинки.

Коли приїхали вогнеборці палали вже три будівлі. Загасили пожежу за три години. Минулося без потерпілих, бо у готелі не було пожильців. Сусіди, чиї будинки постраждали, звинувачують власника готелю. Бо, кажуть, він самовільно добудовував приміщення впритул до їхніх обійсть, аби мати більше місця для сонячних панелей на покрівлі.

Рятувальники причиною займання називають перевантаження електромережі. "Все що в нього там було з дахом – всі добудови, всі навіси, він сонячними панелями покривав. Пожежні казали, що швидше за все це було закорочення через панелі", - запевняє свідок події.

Тим часом власник готелю телефоном запевнив, що вже рік його заклад не працює і вся електрика була вимкнена.

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