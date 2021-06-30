У Мукачеві масштабно горить мотель: пожежу гасить майже три десятки вогнеборців (фото)

На місці пожежі у Мукачеві працюють рятувальники.
У Мукачеві Закарпатської області 30 червня загорівся мотель "Водолій". Наразі триває ліквідація займання.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Відомо, що інформація про займання надійшла до рятувальників о 15:40. Їм повідомили, що горить мотель "Водолій на вулиці Графа фон Шенборна. З'ясувалося, що осередком загорання стали підсобно-складські приміщення.
Наразі на місці події працює шість одиниць техніки та залучено 26 вогнеборців.
О 17:10 пожежу вдалося локалізувати. Триває її ліквідація. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі на вулиці Харківській вночі сталася пожежа в кафе, розташованому на першому поверсі багатоповерхівки.
Читайте також:
- У Тернополі через пожежу евакуювали працівників телецентру
- "Таке пекло": в Києві у багатоповерхівці після шаленої спеки горів кондиціонер (відео)