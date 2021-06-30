У Мукачеві масштабно горить мотель: пожежу гасить майже три десятки вогнеборців (фото)

У Мукачеві масштабно горить мотель: пожежу гасить майже три десятки вогнеборців (фото)

На місці пожежі у Мукачеві працюють рятувальники.

У Мукачеві Закарпатської області 30 червня загорівся мотель "Водолій". Наразі триває ліквідація займання.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Відомо, що інформація про займання надійшла до рятувальників о 15:40. Їм повідомили, що горить мотель "Водолій на вулиці Графа фон Шенборна. З'ясувалося, що осередком загорання стали підсобно-складські приміщення.

Наразі на місці події працює шість одиниць техніки та залучено 26 вогнеборців.

О 17:10 пожежу вдалося локалізувати. Триває її ліквідація. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі на вулиці Харківській вночі сталася пожежа в кафе, розташованому на першому поверсі багатоповерхівки.

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