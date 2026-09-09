У Мукачеві працівники ТЦК силоміць заштовхали велосипедиста в бус: що відомо

ТЦК / © Цензор.нет

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У Мукачеві працівники ТЦК силою заштовхали в бус велосипедиста, а його велосипед залишили на дорозі. Що зараз із чоловіком — невідомо.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, опублікувавши відеозапис, який йому надіслали очевидці події.

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Працівники ТЦК силою забрали велосипедиста — що відомо

За даними журналіста, представники групи оповіщення здійснювали виїзд із порушеннями.

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«За моєю інформацією, група оповіщення працювала без бодікамер, хоча їх використання під час оповіщення є обов’язковим», — зазначив Віталій Глагола.

Він також наголосив, що за Порядком мобілізації № 560 працівники ТЦК не мають права самостійно затримувати й примусово доставляти людей — це компетенція поліції.

Наразі стосовно дій працівників ТЦК розпочато перевірку. Ситуацією також займається представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на Закарпатті Андрій Крючков.

Журналіст зауважив, що подія сталася після того, як 3 вересня обласний ТЦК очолив новий тимчасовий керівник Іван Карпович. Він також нагадав про ще один гучний випадок у регіоні за цей короткий час.

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«Менше тижня на посаді: в Ужгороді вже було затримання працівника РТЦК на $5 тисяч, тепер у Мукачеві маємо силове „пакування“ велосипедиста», — зауважив Віталій Глагола.

Журналіст додав, що Закарпаття досі має найнижчі показники мобілізації разом із Чернівецькою областю. Він підсумував, що попри зміну керівництва, старі проблеми та методи роботи нікуди не зникли.

У Мукачеві працівники ТЦК силою забрали велосипедиста / © Віталій Глагола

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Львові працівники ТЦК під час конфлікту повалили жінку на землю. У військкоматі заявили, що відео в Мережі є маніпулятивним, бо показує лише фінал події без її початку.

Також раніше поліція відкрила кримінальне провадження через інцидент на вулиці Куліша у Львові, де чоловік у військовій формі під час конфлікту схопив 26-річну жінку за горло і притиснув до стіни.

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Раніше на Вінниччині група цивільних, за даними обласного ТЦК, заблокувала службове авто під час перевезення військовозобов’язаного, витягнула одного з військових і завдала йому тілесних ушкоджень.

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