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У Мукачеві працівники ТЦК силоміць заштовхали велосипедиста в бус: що відомо
Працівники ТЦК силоміць заштовхали велосипедиста в бус, залишивши його велосипед на дорозі.
У Мукачеві працівники ТЦК силою заштовхали в бус велосипедиста, а його велосипед залишили на дорозі. Що зараз із чоловіком — невідомо.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, опублікувавши відеозапис, який йому надіслали очевидці події.
Працівники ТЦК силою забрали велосипедиста — що відомо
За даними журналіста, представники групи оповіщення здійснювали виїзд із порушеннями.
«За моєю інформацією, група оповіщення працювала без бодікамер, хоча їх використання під час оповіщення є обов’язковим», — зазначив Віталій Глагола.
Він також наголосив, що за Порядком мобілізації № 560 працівники ТЦК не мають права самостійно затримувати й примусово доставляти людей — це компетенція поліції.
Наразі стосовно дій працівників ТЦК розпочато перевірку. Ситуацією також займається представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на Закарпатті Андрій Крючков.
Журналіст зауважив, що подія сталася після того, як 3 вересня обласний ТЦК очолив новий тимчасовий керівник Іван Карпович. Він також нагадав про ще один гучний випадок у регіоні за цей короткий час.
«Менше тижня на посаді: в Ужгороді вже було затримання працівника РТЦК на $5 тисяч, тепер у Мукачеві маємо силове „пакування“ велосипедиста», — зауважив Віталій Глагола.
Журналіст додав, що Закарпаття досі має найнижчі показники мобілізації разом із Чернівецькою областю. Він підсумував, що попри зміну керівництва, старі проблеми та методи роботи нікуди не зникли.
Мобілізація в Україні — останні новини
Нагадаємо, у Львові працівники ТЦК під час конфлікту повалили жінку на землю. У військкоматі заявили, що відео в Мережі є маніпулятивним, бо показує лише фінал події без її початку.
Також раніше поліція відкрила кримінальне провадження через інцидент на вулиці Куліша у Львові, де чоловік у військовій формі під час конфлікту схопив 26-річну жінку за горло і притиснув до стіни.
Раніше на Вінниччині група цивільних, за даними обласного ТЦК, заблокувала службове авто під час перевезення військовозобов’язаного, витягнула одного з військових і завдала йому тілесних ушкоджень.