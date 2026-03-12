У Мукачеві розпустилася «шалена» сакура: коли почнеться масове цвітіння (фото)

Цвітіння сакури / © Мукачівська міська рада

У Мукачеві з’явилися перші ознаки майбутнього сезону сакур. На одному з дерев уже розпустилися перші ніжно-рожеві квіти.

Про це повідомила Мукачівська міська рада.

Першою у місті зацвіла так звана «шалена» сакура, що росте на вулиці Успенській. Дерево традиційно розквітає «не у сезон» за інші й щороку символічно відкриває сезон сакурового цвітіння.

Очікується, що вже за кілька днів гілки повністю вкриються рожевими квітами. Водночас основний період цвітіння в місті ще попереду.

«А вже за кілька тижнів квітнути почнуть понад три тисячі сакур, висаджених на вулицях міста. Щороку дерева розквітають у різний час, однак цьогоріч фахівці прогнозують більш ранній початок цвітіння», — йдеться в статті.

Цвітіння сакури / © Мукачівська міська рада

