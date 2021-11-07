У Мукачеві в кафе сталася стрілянина: двох поранених чоловіків госпіталізували

У Мукачеві в кафе сталася стрілянина: двох поранених чоловіків госпіталізували

Один з потерпілих перебуває у важкому стані у реанімації.

В одному з кафе Мукачева на Закарпатті сталася стрілянина. З вогнепальними пораненнями до лікарні госпіталізували двох чоловіків.

Про це розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан у коментарі "Суспільному".

Внаслідок стрілянини постраждали чоловіки 27 та 28 років. Один отримав вогнепальне поранення у легені. Стан його важкий, потерпілий перебуває у реанімації. Другий був поранений у плече під лопатку. Його стан — середнього ступеню важкості.

Чоловіки відмовилися давати свідчення слідчим щодо ситуації. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Нагадаємо, що в Одеській області чоловік влаштував стрілянину, бо дружина заховала випивку.

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