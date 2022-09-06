У Мукачеві водій вантажівки розчавив чоловіка і втік з місця смертельної ДТП: фото

Водій вантажівки збив пішохода, після цього ще деякий час перебував на місці події, а згодом сів до машини та втік.

В Мукачеві Закарпатської області водій вантажівки здійснив наїзд на пішохода та втік з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. ДТП сталась на вулиці Михайла Данканича.

Про це повідомили у поліції Закарпаття.

"Вчора, 5 вересня, близько 9:00, на лінію “102” надійшло повідомлення від мешканця Мукачева про те, що на вулиці Михайла Данканича лежить чоловік без ознак життя. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Було встановлено, що чоловік, імовірно, помер від травм, отриманих внаслідок ДТП", - йдеться у повідомленні.

Фото: Національна поліція Закарпатської області

Поліцейські оперативно опитали можливих очевидців події, а також переглянули записи найближчих камер відеоспостереження і встановили, що до дорожньо-транспортної пригоди причетний водій автомобіля КАМАЗ.

"Здійснюючи рух заднім ходом, чоловік наїхав на пішохода, який у цей час був позаду транспортного засобу. Після наїзду водій ще деякий час перебував на місці події, а згодом сів до автівки та покинув місце ДТП", - йдеться у повідомленні.

Вже за кілька годин водія вантажівки встановили та розшукали. Ним виявився житель села Ключарки Мукачівського району. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вантажний автомобіль вилучили на штрафмайданчик поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.

Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Також у справі буде призначено низку експертиз для встановлення всіх об’єктивних обставин аварії.

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