У Мукачеві загорнуте у килим тіло вбитої жінки кілька днів пролежало на балконі

У Мукачеві загорнуте у килим тіло вбитої жінки кілька днів пролежало на балконі

Між чоловіком та жінкою під час застілля виникла сварка. Зловмисник довго не сперечався і поставив крапку у дискусії.

Мукачівські поліцейські отримали повідомлення про те, що в одній із квартир на вулиці Підопригори було виявлено тіло жінки без ознак життя.

Про це йдеться у повідомленні поліції Закарпатьської області.

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За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду експерти-криміналісти виявили на тілі 40-річної жінки, яке було загорнуте у килим, сліди насильницької смерті.

За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного - 36-річного місцевого жителя.

Наразі відомо, що зловмисник та потерпіла розпивали разом спиртні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт, в ході якого чоловік наніс жінці кілька смертельних ударів.

Після цього зловмисник загорнув тіло потерпілої у килим та виніс на балкон, де воно пролежало кілька днів.

Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне чоловікові загрожує до 10 років ув‘язнення.

Раніше стало відомо, що в Рівненській області 27-річний чоловік розправився зі своєю співмешканкою, а тоді позбувся тіла. Труп знайшли лише через місяць, коли обвинуваченого затримали за крадіжку мопеда. Тоді, під час спілкування з правоохоронцями, він і зізнався в убивстві та показав місце, де сховав тіло.

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