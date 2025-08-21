У Мукачево був атакований завод американської компанії: кількість постраждалих збільшилась

У Мукачево був атакований завод американської компанії / © Національна поліція України

У Мукачево був атакований завод американської компанії, який спеціалізується на електроніці.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

«У Мукачево був атакований завод американської компанії, який спеціалізується на електроніці. До того росіяни атакували польське підприємство у Вінниці, а також потужності азербайджанського Socar. Цивільні обʼєкти. путін як звичайний щур передає сигнал Трампу. Навіть не знаю, чи є більш огидна нація на планеті, ніж русня. Звичайні щури гнилі», — написав він.

Кількість постраждалих збільшилась

Унаслідок ракетної атаки на Закарпатті постраждали цивільні жителі. На місці працюють поліцейські та інші профільні служби.

Наразі відомо про 15 осіб, травмованих внаслідок обстрілу. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій із травмованих — 22 роки, найстаршому — 63.

Про це повідомила Національна поліція України у Telegram.

«21 серпня близько 4:30 ранку ворог завдав два ракетні удари по промисловому об’єкту у Мукачеві. Після удару відбулося займання підприємства», — йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група Мукачівського райуправління поліції та Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, криміналісти та вибухотехніки.

До ліквідації наслідків обстрілу та допомоги постраждалим залучені рятувальники й медики.

У МЗС відреагували на удар по американському заводу в Мукачево



Росія завдала ракетного удару по американському підприємству з виробництва електроніки у Мукачеві на Закарпатті. «Повністю цивільний об’єкт, який не має жодного стосунку до оборони чи військових. Це не перша атака Росії на американський бізнес в Україні, після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших нападів».

Про це написав глава МЗС України Андрій Сибіга у мережі X.

«Одна з ракет вразила великого американського виробника електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень та жертв. Жодної військової логіки чи необхідності, лише терор проти людей, бізнесу та нормального життя в нашій країні», — йдеться у повідомленні Сибіги.

Ракетний удару по американському заводу з виробництва електроніки в Мукачево / © Facebook Андрія Сибіги

За словами очільника МЗС, зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну, є критично важливими.

«Ми знову підтверджуємо готовність України докласти всіх зусиль для наближення миру. Зустрічі лідерів у двосторонньому форматі Україна — Росія та тристоронньому форматі Україна — США — Росія мають вирішальне значення для забезпечення дипломатії», — зазначив міністр.

«Не менш важливою є робота з надання Україні надійних гарантій безпеки з боку партнерів, включаючи Сполучені Штати та європейських союзників. Нічні удари також демонструють терміновість посилення протиповітряної оборони України додатковими системами та перехоплювачами», — написав Сибіга.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару у Мукачеві сталася пожежа. Мешканців закликали щільно зачинити вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.