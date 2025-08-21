- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 553
- Час на прочитання
- 1 хв
У Мукачеві через російський обстріл погіршилася якість повітря: чи є небезпека
Внаслідок влучання на підприємстві в Мукачеві виникла велика пожежа.
У Мукачеві на Закарпатті після російського обстрілу окремі показники якості повітря перевищують гранично допустимі норми. Внаслідок влучання виникла велика пожежа.
Про це повідомив Закарпатський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ.
Зазначається, що мобільні групи центру проводять оперативний моніторинг стану атмосферного повітря і води.
Щоб зменшити ризик для здоров’я, рекомендуємо:
за можливості залишатися вдома;
щільно зачиняти вікна та двері;
використовувати вологі тканини чи респіратори для захисту органів дихання;
пити достатньо чистої води;
уважно стежити за офіційними повідомленнями.
Нагадаємо, на світанку 21 серпня агресорка Росія атакувала крилатими ракетами Мукачево на Закарпатті. Два ”Калібри” атакували місцевий завод з іноземними інвестиціями. Йдеться про американське підприємство Flex.
Окрім того, російські “Шахеди” атакували ще й село на Закарпатті. На території одного з населених пунктів Хустського району впав російський дрон. Пошкоджено господарське приміщення, житлові будинки, лінію електропередач.