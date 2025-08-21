У Мукачеві через російський обстріл погіршилася якість повітря: чи є небезпека

Атака на Мукачеве / © Закарпатська обласна державна адміністрація

У Мукачеві на Закарпатті після російського обстрілу окремі показники якості повітря перевищують гранично допустимі норми. Внаслідок влучання виникла велика пожежа.

Про це повідомив Закарпатський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ.

Зазначається, що мобільні групи центру проводять оперативний моніторинг стану атмосферного повітря і води.

Щоб зменшити ризик для здоров’я, рекомендуємо:

за можливості залишатися вдома;

щільно зачиняти вікна та двері;

використовувати вологі тканини чи респіратори для захисту органів дихання;

пити достатньо чистої води;

уважно стежити за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, на світанку 21 серпня агресорка Росія атакувала крилатими ракетами Мукачево на Закарпатті. Два ”Калібри” атакували місцевий завод з іноземними інвестиціями. Йдеться про американське підприємство Flex.

Окрім того, російські “Шахеди” атакували ще й село на Закарпатті. На території одного з населених пунктів Хустського району впав російський дрон. Пошкоджено господарське приміщення, житлові будинки, лінію електропередач.