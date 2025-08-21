ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1991
1 хв

У Мукачево росіяни вдарили по одному з підприємств міста

Російська атака дісталася Закарпаття.

Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Унаслідок ворожої атаки вночі 21 серпня у Мукачево стався удар по території одного з підприємств міста. На місці події працюють рятувальні служби.

Про це інформує Мукачівська міська рада у повідомленні у соцмережах.

  • Просимо зберігати спокій та не поширювати фото й відео з місця події задля безпеки усіх нас.

  • Дякуємо за розуміння та пильність.

Нагадаємо, що розпочалася масована атака російських дронів: ворог націлився на Київ.

