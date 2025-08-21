- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1991
- Час на прочитання
- 1 хв
У Мукачево росіяни вдарили по одному з підприємств міста
Російська атака дісталася Закарпаття.
Унаслідок ворожої атаки вночі 21 серпня у Мукачево стався удар по території одного з підприємств міста. На місці події працюють рятувальні служби.
Про це інформує Мукачівська міська рада у повідомленні у соцмережах.
Просимо зберігати спокій та не поширювати фото й відео з місця події задля безпеки усіх нас.
Дякуємо за розуміння та пильність.
Нагадаємо, що розпочалася масована атака російських дронів: ворог націлився на Київ.