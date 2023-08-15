У Мукачевому чоловік відмовився мобілізуватися "через особисті переконання": як його покарали

Мукачівець, який умисно ухилився від служби в ЗСУ, тепер проведе 3 роки за ґратами.

Прокурор Мукачівської окружної прокуратури в суді довів вину місцевого жителя в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період. Чоловіку призначили покарання у виді 3-х років ув’язнення.

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

У судовому засіданні прокурор надав докази того, що мукачівець пройшов необхідний медичний огляд у територіальному центрі комплектування та соцпідтримки, за результатами якого був визнаний придатним до військової служби. Однак, після отримання повістки для відправлення до військової частини, чоловік надав письмову заяву про відмову від призову до лав ЗСУ. Він мотивував це особистими причинами та переконаннями, зміст яких не уточнював.

Обвинувачений виклав власну версію подій перед судом і вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні не визнав. Попри це, Мукачівський міськрайонний суд прийняв рішення щодо позбавлення волі громадянина. Триває час на апеляційне оскарження вироку.

Нагадаємо, у Волинській області судили призовника, який отримав повістку на військову службу, проте відмовився від мобілізації. Він заявив, що повинен доглядати за батьками, поки його брат воює. Чоловіка засудили до іспитового терміну.

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