У Мукачівській міській раді під час сутичок затримали 19 осіб: фото, відео

У Мукачівській міській раді під час сутичок затримали 19 осіб: фото, відео

Серед затриманих є представники місцевої приватної охоронної фірми.

Сьогодні, 23 березня, у Мукачівській міській раді виникли сутички, внаслідок яких правоохоронці затримали 19 чоловіків.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Закарпаття.

За даними поліції, група агресивно налаштованих чоловіків вчиняли конфлікт, зокрема із застосуванням фізичної сили.

"Зловмисники не реагували на вимоги поліцейських негайно припинити порушення публічного порядку, вчинили спробу перешкодити їхній роботі та намагалися напасти на працівників поліції. Правоохоронці вжили необхідних заходів та затримали 19 осіб, яких вже доставили до районного управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо поміщення затриманих до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі квалфікували такі дії за ч.3 ст.296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Відповідно до санкції статті затриманим загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як пише ZAXID.NET з почиланням на пресслужбу поліції, всі затримані є мешканцями Закарпатської області, серед ниє є представники місцевої приватної охоронної фірми. Наразі правоохоронці з'ясовують, що саме спричинило конфлікт в приміщенні Мукачівської міської ради.

Водночас народний депутат Віктор Балога повідомив, що сьогодні відбулася сесія Мукачівської міської ради, на якій розглядалося зокрема питання звільнення з посади секретаря ради - представниці "Опозиційної платформи – за життя". За словами нардепа, він особисто не допустив на засідання представників фракції ОПЗЖ.

Нагадаємо, на Харківщині затримали депутата від фракції ОПЗЖ, який готувався до захоплення державної влади.