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У МВС відповіли, скільки років потрібно для повного розмінування території України

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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У МВС відповіли, скільки років потрібно для повного розмінування території України

Фото: facebook/Павло Кириленко

Нині розмінування відбувається темпами 40 гектарів на день.

Щоб повністю розмінувати територію України може знадобитися понад п'ять років. Розмінування одного деокупованого населеного пункту триває від одного до трьох років. За наявності річок або лісосмуг цей час збільшується.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

За його словами, понад 30% території України на сьогодні забруднено вибухонебезпечними предметами. За міжнародними показниками це найвищий рівень з часів Другої світової війни. 

Україна співпрацює з міжнародними партнерами щодо отримання техніки, необхідної для розмінування. Монастирський додав, що кожного тижня є втрати серед рятувальників, які беруть участь у розмінуванні.

Нагадаємо, на Харківщині під час розмінування через детонацію боєприпасу загинув 42-річний начальник групи піротехнічних робіт. Ще одного сапера поранено.

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