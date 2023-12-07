У МВС дали важливу пораду водіям у зимовий період

У Міністерстві внутрішніх справ просять українців перед початком руху обов’язково перевіряти автомобіль. У машині можуть ховатися тварини.
Правоохоронці застерігають, що тварини взимку можуть грітися під капотом теплих машин. Тому слід перевіряти авто перед дорогою.
У МВС показали відео, на якому видно кошеня, що застрягло в авто.
"Пухнастий мандрівник проїхав під капотом понад 200 км. Виявили його патрульні поліцейські. Вони зупинили водія, аби залучити його як свідка та почули мʼявкання з-під капота автомобіля. Ця історія має щасливий кінець. Котик отримав новий дім, а водій — нового співмешканця у своїй домівці", - розповіли правоохоронці.
Але фінал міг бути зовсім інакшим. Тому перед тим, як завести двигун у МВС радять постукати по капоту або відкрити його, перевірити і натиснути на гудок.
Найулюбленіші місця котів:
- під авто;
- під капотом;
- під арками коліс;
- у вихлопній трубі.
Нагадаємо, в енергосистемі України виник дефіцит електроенергії у зв’язку зі збільшенням споживання через похолодання. "Укренерго" закликає заощаджувати.
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