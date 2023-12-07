У МВС дали важливу пораду водіям у зимовий період

У Міністерстві внутрішніх справ просять українців перед початком руху обов’язково перевіряти автомобіль. У машині можуть ховатися тварини.

Правоохоронці застерігають, що тварини взимку можуть грітися під капотом теплих машин. Тому слід перевіряти авто перед дорогою.

У МВС показали відео, на якому видно кошеня, що застрягло в авто.

"Пухнастий мандрівник проїхав під капотом понад 200 км. Виявили його патрульні поліцейські. Вони зупинили водія, аби залучити його як свідка та почули мʼявкання з-під капота автомобіля. Ця історія має щасливий кінець. Котик отримав новий дім, а водій — нового співмешканця у своїй домівці", - розповіли правоохоронці.

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Але фінал міг бути зовсім інакшим. Тому перед тим, як завести двигун у МВС радять постукати по капоту або відкрити його, перевірити і натиснути на гудок.

Найулюбленіші місця котів:

під авто;

під капотом;

під арками коліс;

у вихлопній трубі.

Нагадаємо, в енергосистемі України виник дефіцит електроенергії у зв’язку зі збільшенням споживання через похолодання. "Укренерго" закликає заощаджувати.

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