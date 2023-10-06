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У МВС показали перші кадри після цинічного удару російських військ по Харкову – відео

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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У МВС показали перші кадри після цинічного удару російських військ по Харкову – відео

Удар по Харкову 6 жовтня / Фото: Associated Press

Невинними жертвами російських терористів залишаються цивільні.

У п'ятницю, 6 жовтня, російські війська обстріляли Харків. З'явилися кадри з бодікамер правоохоронців, які першими прибули на місце удару.

Відео оприлюднило МВС.

Поліцейські оперативно взялися до ліквідації наслідків атаки й порятунку людей. На відео чутно, як їм повідомляють про те, що під завалами перебуває дитина.

У МВС показали перші кадри після ворожого удару по Харкову

У МВС показали перші кадри після ворожого удару по Харкову

Що відомо про атаку

Вранці 6 жовтня Харків опинився під ударом ворога. Місто обстріляли "Іскандерами". Внаслідок атаки окупантів кількість постраждалих зросла до дев'яти, серед яких 11-місячна дитина.

Слід зауважити, що повітряну тривогу оголосили вже після ударів. У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що по Харкову ворог застосував ракету поки невстановленого типу, що летіла по балістичній траєкторії, тож її було дуже складно своєчасно виявити.

На жаль, з-під завалів дістали тіла двох загиблих – 10-річного хлопчика та його 68-річної бабусі.

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Дата публікації
Перегляди
589
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