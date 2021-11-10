У МВС повідомили "гарну новину" для українців, які купили фейковий COVID-сертифікат

Для людей, які купили COVID-сертифікат, але не скористалися ним, діятиме "амністія".

Двом лікарям в Україні, які підробляли COVID-сертифікатів, суд виніс вироки - одну лікарку засуджено до 2 років позбавлення волі з випробуванням терміном, іншу - оштрафовано і тимчасово позбавлено права займатися меддіяльністю. Покарано і тих, хто купував такі документи.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в Facebook.

За його даними, від початку року розпочато майже 1200 кримінальних проваджень через підробку результатів ПЛР-тестів, COVID – сертифікатів.

"Вже є два обвинувальні вироки щодо лікарів. Наприклад, одну лікарку оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов`язаною із видаванням подібних довідок. У Франківську лікарку засуджено до двох років позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на один рік", - написав він.

Крім того, вже ухвалено 60 обвинувальних вироків за фактами придбання та використання підроблених COVID-сертифікатів, здебільшого, під час перетину кордону. Поки що порушники відбулися штрафами.

"А тепер, щодо ситуації в цілому. Вже другу добу понад 800 смертей від COVID-19. Наче все зрозуміло – зроби щеплення і врятуй життя. Тим не менш, ділки та навіть лікарі стають пособниками коронавірусу, підторговуючи підробними сертифікатами та ПЛР-тестами, замість того, щоб роз’яснювати людям необхідність та важливість щеплень", - додав Єнін.

Він додав, що для тих, хто купив сертифікат і хоче вакцинуватися, триває "підготовка до кримінального проступку".

"Є гарна новина. Підготовка до кримінального проступку, зокрема лише замовлення сертифікату, але без його використання, не тягне за собою кримінальної відповідальності. Це свого роду кримінальна амністія, про яку можна прочитати у статті 14 ККУ", - підсумував Єнін.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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