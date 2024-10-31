У МВС повідомили, коли в "Дії" з'явиться дозвіл на зброю

У міністерстві чекають на повну цифровізацію вже виданих паперових дозволів.

У застосунку "Дія" до кінця січня 2025 року почне відображатися дозвіл на зброю.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

Посадовець зауважив, що за рік роботи Єдиного реєстру зброї поліція отримала понад 483 тисячі заяв на отримання різних видів дозвільних документів. Заразом правоохоронці ухвалили понад 469 тисяч рішень про надання таких дозволів.

"Загалом на обліку в Національній поліції України наразі перебуває понад 1 400 000 одиниць зброї. Понад 750 000 або понад 50% одиниць зброї, яка обліковується Національною поліцією, внесена до Єдиного реєстру зброї", – підкреслив заступник міністра внутрішніх справ.

За словами Тимченка, запуск Єдиного реєстру зброї на 100% відбудеться тоді, коли останній паперовий дозвіл-книжечка буде переведений в електронний вигляд – у червні 2026 року.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляло, що в Міноборони пояснили, як отримати відстрочку через "Резерв+".

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