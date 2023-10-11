У МВС повідомили, що близько 400 поліцейських підозрюються у державній зраді

Правоохоронні органи заочно оголосили про підозру у державній зраді близько 400 поліцейським, які залишились на окупованих територіях та стали співпрацювати з загарбниками.

Також читайте Продалися окупантам: журналісти встановили імена понад 1500 зрадників України

Про це в інтервʼю повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Близько 400 працівникам поліції, які залишились на окупованих територіях і після того стали працювати на ворога у правоохоронних квазіутвореннях, заочно повідомлено про підозру у державній зраді. Цифра начебто велика, але від загальної кількості поліцейських це менше 0,4%", - сказав він.

Він заявив, що наразі перевіряється інформація щодо ще 400 поліцейських, які залишились на окупованих територіях. Відпрацьовується ймовірна причетність до роботи на російських окупантів.

Вигівський заявив, що всі, хто відмовився залишити окуповану територію, звільнені з роботи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта з окупаційного "управління МВС РФ у Херсонській області", яке діє на тимчасово захопленій частині регіону.

Крім того, ми раніше інформували, що СБУ викрила агента РФ, який видавав себе за рятувальника, щоб коригувати удари по Одесі.

Читайте також: