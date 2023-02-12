"Активно записуються": у МВС повідомили, скільки доброволіців подали заявки до "Гвардій наступу"

Українці активно записуються до новоствореного підрозділу МВС, який складається з 8 бригад нацполіції, прикордонників і національної гвардії.

До "Гвардії наступу" надійшло вже 27 тис. звернень, з яких понад 15 тис. заявок на вступ.

Про це речниця МВС Мар’яна Рева заявила під час телемарафону.

"За трохи більше ніж тиждень активної кампанії ми відзначаємо велику активність людей до цієї теми. Загалом ми отримали на сьогодні понад 27 тис. звернень. У цю цифру входять і консультації, які надають працівники у ЦНАПах, а також через гарячу лінію, їх зафіксовано більше 12 тис.", - зазначила Рева.

За словами речниці, долучитися до "Гвардій наступу" наразі мають намір понад 15 тис.

"Люди активно записуються, перед цим вони активно розпитують у наших консультантів про умови, про те, що на них очікує", - додала Мар’яна Рева.

Понад 800 людей вже обстежили військові лікарі.

Формування 8 бригад, до яких триває відбір, проводитимуть до 1 квітня, однак потім формуватимуться наступні штурмові бригади.

"Формування восьми бригад, які ми наразі активно комунікуємо, проводитиметься до 1 квітня. Однак ми бачимо, що є велика зацікавленість з боку добровольців, і можемо вже спрогнозувати, що буде формування подальших штурмових бригад. Звісно, цей резерв осіб, які наразі не пройдуть в ці бригади, обов’язково будуть запрошені на відбір до наступних бригад", - зазначила вона.

Додамо, що Верховна Рад подовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів: від 19 лютого до 18 травня.

Раніше ТСН.ua надавав пояснення щодо планової мобілізації в Україні і добровольчих бригад "Гвардії наступу". Перш за все відбір здійснюється заради формування резервів, штурмових підрозділів та забезпечення можливості ротації бійців ЗСУ для виконання завдань.

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