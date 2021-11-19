У МВС пояснили, чи можуть українськи прикордонники застосовувати зброю проти нелегальних мігрантів

У МВС пояснили, чи можуть українськи прикордонники застосовувати зброю проти нелегальних мігрантів

Очільник відомства наголошував на необхідності побудови наступного року кордону між Україною і Росією, а також між Україною і Білоруссю.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський пояснив, чи можуть застосовувати прикордонники зброю до нелегальних мігрантів.

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Про це він говорив 19 листопада під час Години запитань до уряду в Раді.

"Якщо ми говоримо про протидію, то... мова не йде про застосування зброї, якщо не буде загрози для здоров'я і життя прикордонників, працівників Національної гвардії, Національної поліції. Але якщо така загроза буде виникати, то безперечно, згідно із законом, передбаченого в цій ситуації, будуть використанні всі сили і засоби, необхідні для цього", - сказав міністр.

Нагадаємо, напередодні, 18 листопада, Рада розширила права Державної прикордонної служби для захисту кордону та дозволила застосовувати особовим складом бойової техніки та озброєння.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції. Деякі експерти та європейські та американські чиновники припускають, що метою штучної міграційної кризи може бути відволікання уваги від підготовки з боку Росії нової атаки проти України.

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