У МВС пояснили останні дивні заяви Путіна: виправдовується перед росіянами

У Міністві внутрішніх справ пояснили останні заяви російського диктатора Володимира Путіна про війну в Україні.

За словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, Путін намагається через свою пропаганду пояснити росіянам, чому так звана "спецоперація" в Україні настільки затягнулась.

Про це Денисенко сказав 10 грудня в ефірі телемарафону.

Напередодні Путін заявив, що процес врегулювання війни з Україною буде "непростим і потребуватиме певного часу". У МВС пояснили таку риторику російського диктатора.

"Цю конкретну заяву Путіна треба дивитися суто в контексті його попередніх слів про те, що "війна буде довгою". Як тільки він це сказав, відразу почався шквал критики в коментарях до новин про це. Рівно на другий день Пєсков був змушений завуальовувати це і заявив, що "війна дуже швидко завершиться, якщо цього захоче Зеленський", — розповідає Денисенко.

Радник міністра внутрішніх справ припускає, що таким чином влада Кремля намагається пояснити своєму народу, чому так звана "спецопераці" продовжується вже значно довше, ніж "три дні".

"Зараз вони вирішили розширити список тих, хто "відповідальний" за затягування війни й почали говорити про Францію та Німеччину, а завтра в них може бути й весь світ. Тому що, з їх точки зору вони воюють "не проти України", а проти "колективного Заходу", — підсумував Денисенко.

Нагадаємо, 7 грудня російський президент Володимир Путін заявив, що так звана "спецоперація", а фактично широкомасштабна війна проти України, може затягнутися на тривалий термін.

Вже за день очільник Кремля зізнався, що Росія насправді планувала почати "спецоперацію" в Україні раніше, але розраховувала домовитися в рамках "Мінська-2".

Натомість радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів очільнику Кремля Путіну на його заяву і запевнив, що Росії доведеться навчитися поважати міжнародне право, хоча вона цього чи ні.

Водночас в Інституті вивчення війнивважають, що російський президент Володимир Путін використовує заклики до переговорного процесу, аби ізолювати Україну від підтримки західних партнерів.

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