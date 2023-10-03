У МВС розповіли, яке покарання очікує тих, хто втік від війни за кордон

В якості покарання можливо буде адміністративний штраф після повернення до України.

Для тих, хто незаконно покинув Україну, застосовуватимуть правило так званої "золотої середини".

Таку думку висловив глава МВС України Ігор Клименко в інтерв'ю "Українській правді".

"Тут золоту середину треба знайти. Не закидати, що ми нікого не пустимо, або всіх пустимо, або той сяде в тюрму, той не сяде. Держава має виробити загальний підхід до цієї проблеми. Тому що ця проблема в подальшому буде соціальною - несприйняття однією верствою населення ту верству населення, яка втікла просто від війни", - каже він.

Зокрема, в якості покарання можливо буде адміністративний штраф після повернення до України.

"Звичайно, якщо вони проїхали по підробленим документам - це вже кримінальна відповідальність", - підкреслив голова МВС.

За його словами у цьому питанні є як юридична сторона, так і моральна.

"Моральна сторона це відчуття справедливості тих хлопців, які сидять в окопах, які забезпечують життєдіяльність країни і тих хто вже 19 місяців перебуває за кордоном, ну хто менше, хто пізніше виїхав. Ми зараз дискутуємо по юридичним нормам, які мають цю справедливість і юридично і морально звести до одного", - додав він.

Зазначимо, військовозобов'язаних громадян України, які незаконно перетнули кордон під час дії воєнного стану, чекає відповідальність.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк пообіцяв, що громадяни України, які ховаються від війни за кордоном, зіткнуться з “юридичними проблемами” після повернення додому.

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