У МВС України закликали громадян дезорієнтувати російських окупантів: як це робити

У МВС України закликали громадян дезорієнтувати російських окупантів: як це робити

Українців просять знімати таблички назв міст.

У Міністерстві внутрішніх справ закликали українців допомогати ЗСУ і дезорієнтувати окупантів.

З таким проханням до українців звернувся радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Аби спантеличити та дезорієнтувати ворога, який незаконно пересувається дорогами України, закликаємо громадян до наступної ініціативи - познімати таблички з номерами і назвами вулиць/міст/сіл у своїх регіонах.

"Зробімо все можливе для якнайшвидшого очищення України від російського окупанта.

Просимо максимального поширення!", - сказав Геращенко.

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