У МВС відкрили “гарячу лінію” для повідомлень про цькування і порушення прав у Нацгвардії

У МВС відкрили “гарячу лінію” для повідомлень про цькування і порушення прав у Нацгвардії

Звертатися пропонують як самим військовослужбовцям, так і батькам солдатів-строковиків.

Після недавньої трагедії у підрозділі Національної гвардії у Дніпрі, де солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв п’ятьох людей, нібито через спричинені йому кривди, у МВС запровадили спеціальну “гарячу лінію” для повідомлень про цькування та порушення прав під час проходження служби.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський запевнив, що жоден випадок грубих позастатутних відносин не залишатися без правової оцінки та відповідного покарання.

Для цього у відомстві було створено спеціальну “гарячу лінію”, на яку військовослужбовці Нацгвардії можуть повідомляти про порушення їхніх прав під час проходження служби. Сюди ж можуть звертатися батьки військовослужбовців, зокрема солдатів-строковиків, якщо вони мають інформацію про порушення прав їхніх дітей.

“Про порушення прав військовослужбовців можна повідомити, зателефонувавши на гарячу лінію МВС за номером 15-36. Дзвінки прийматимуть з понеділка до четверга — з 09:00 до 18:00 та у п’ятницю — з 09:00 до 16:45”, - йдеться у повідомленні.

Раніше колишній військовослужбовець частини Нацгвардії, в якій 20-річний строковик Артемій Рябчук розстріляв п'ятьох людей, розповів про тиск та "особливі методи виховання".

Нагадаємо, солдата строкової служби Артемія Рябчука його знайомі характеризують як неконфліктну людину.

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