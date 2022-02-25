У МВС заявили про загрозу магістральним газопроводам через бойові дії

У МВС заявили про загрозу магістральним газопроводам через бойові дії

Російські військові обстрілюють Охтирку "Ураганами".

У Охтирці Сумської області російські війська обстрілюють критичну інфраструктуру "Ураганами".

"Ураган" – реактивна система залпового вогню калібру 220 мм.

Про це заявив речник-радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Це несе загрозу для критичної інфраструктури України.

Охтирка - це один із газових центрів України. І це місце, де знаходяться магістральні газопроводи України. Це несе загрозу для взагалі існування магістральних газопроводів України.

Нагадаємо, від початку збройної агресії Росії проти України у Сумах тривають бої за місто.

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