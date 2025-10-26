У Миколаєві чоловік по-звірячому розправився з дружиною

Зловмисника затримано / © pixabay.com

У Миколаєві чоловік у стані алкогольного сп’яніння посварився із дружиною, потім її побив і задушив. Після скоєння злочину тіло виніс на подвір’я та покинув поблизу воріт однієї із багатоповерхівок. Суд призначив чоловікові покарання — 12 років ув’язнення.

Про це повідомили у поліції Миколаєва.

До поліції звернувся місцевий житель, який виявив тіло невідомої жінки без ознак життя. Тоді правоохоронці здйснили низку оперативних і слідчо-розшукових заходів встановили підозрюваного та обставини скоєного злочину.

Слідчі поліції затримали 41-річного чоловіка та повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.

За вироком суду обвинуваченого визнано винним та призначено покарання — 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині 48-річний чоловік після сварки до смерті побив свою співмешканку. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 10 років ув’язнення.