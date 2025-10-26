ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

У Миколаєві чоловік по-звірячому розправився з дружиною

У Миколаєві затримано чоловіка, який жорстоко вбив власну дружину.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зловмисника затримано

Зловмисника затримано / © pixabay.com

У Миколаєві чоловік у стані алкогольного сп’яніння посварився із дружиною, потім її побив і задушив. Після скоєння злочину тіло виніс на подвір’я та покинув поблизу воріт однієї із багатоповерхівок. Суд призначив чоловікові покарання — 12 років ув’язнення.

Про це повідомили у поліції Миколаєва.

До поліції звернувся місцевий житель, який виявив тіло невідомої жінки без ознак життя. Тоді правоохоронці здйснили низку оперативних і слідчо-розшукових заходів встановили підозрюваного та обставини скоєного злочину.

Слідчі поліції затримали 41-річного чоловіка та повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.

За вироком суду обвинуваченого визнано винним та призначено покарання — 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині 48-річний чоловік після сварки до смерті побив свою співмешканку. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie