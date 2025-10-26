- Дата публікації
У Миколаєві чоловік по-звірячому розправився з дружиною
У Миколаєві затримано чоловіка, який жорстоко вбив власну дружину.
У Миколаєві чоловік у стані алкогольного сп’яніння посварився із дружиною, потім її побив і задушив. Після скоєння злочину тіло виніс на подвір’я та покинув поблизу воріт однієї із багатоповерхівок. Суд призначив чоловікові покарання — 12 років ув’язнення.
Про це повідомили у поліції Миколаєва.
До поліції звернувся місцевий житель, який виявив тіло невідомої жінки без ознак життя. Тоді правоохоронці здйснили низку оперативних і слідчо-розшукових заходів встановили підозрюваного та обставини скоєного злочину.
Слідчі поліції затримали 41-річного чоловіка та повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.
За вироком суду обвинуваченого визнано винним та призначено покарання — 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Київщині 48-річний чоловік після сварки до смерті побив свою співмешканку. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 10 років ув’язнення.