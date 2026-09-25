У Миколаєві конфлікт у тролейбусі закінчився стріляниною: п’ять вистрілів у чоловіка

Поліція з'ясовує всі деталі інциденту

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У Миколаєві конфлікт між пасажирами тролейбуса закінчився стріляниною. Поліція встановила всіх учасників інциденту.

Про це повідомила поліція Миколаївської області.

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"Інцидент трапився у тролейбусі, який прямував за маршрутом №2. За попередніми даними, причиною конфлікту стала поведінка групи молодих людей. 46-річний пасажир зробив їм зауваження через нецензурну лайку, після чого між ним і одним із підлітків виникла суперечка, що переросла в штовханину", - йдеться у повідомленні відомства.

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Під час конфлікту пасажир дістав ніж та відігнав від себе підлітка. Після цього компанія неповнолітніх вийшла із тролейбуса на зупинці.

Однак на наступній зупинці до салону знову зайшов інший учасник цієї компанії. За даними слідства, 17-річний хлопець зробив у бік 46-річного чоловіка щонайменше п'ять пострілів із пневматичного пістолета.

Потерпілий отримав травми, проте від медичної допомоги відмовився.

Встановити учасників конфлікту правоохоронцям допомогли, зокрема, запис камер відеоспостереження. У результаті поліція встановила трьох учасників – місцевих жителів 15, 16 та 17 років.

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Слідство встановило, що стріляв саме 17-річний хлопець. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, на Київщині невідомий з машини вистрілив у чоловіка й жінку, після чого втік. Поліція вже розшукала нападника та вилучила у нього зброю з глушником.

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