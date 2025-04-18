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У Миколаєві ліквідували масштабну пожежу після обстрілу РФ — ДСНС (фото)
Загиблих і постраждалих немає.
У Миколаєві рятувальники ДСНС ліквідували масштабну пожежу, яка виникла в результаті російського обстрілу.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС.
"Ввечері ворог завдав удару по Миколаєву за допомогою дрона невстановленого типу. Внаслідок атаки спалахнули склади з побутовими товарами приватного підприємства", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС заявили, що через велику кількість легкозаймистих матеріалів площа пожежі сягнула 700 кв.м. До її ліквідації залучили 50 рятувальників і 9 одиниць техніки.
Попри складні умови, пожежу вдалося повністю загасити. Загиблих і постраждалих немає.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 18 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що армія РФ використовує для ударів по Україні безпілотники, що споряджені отруйними речовинами.