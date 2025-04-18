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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Миколаєві ліквідували масштабну пожежу після обстрілу РФ — ДСНС (фото)

Загиблих і постраждалих немає.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Масштабна пожежа у Миколаєві

Масштабна пожежа у Миколаєві / © ДСНС

У Миколаєві рятувальники ДСНС ліквідували масштабну пожежу, яка виникла в результаті російського обстрілу.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

"Ввечері ворог завдав удару по Миколаєву за допомогою дрона невстановленого типу. Внаслідок атаки спалахнули склади з побутовими товарами приватного підприємства", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС заявили, що через велику кількість легкозаймистих матеріалів площа пожежі сягнула 700 кв.м. До її ліквідації залучили 50 рятувальників і 9 одиниць техніки.

Масштабна пожежа у Миколаєві_1 / © ДСНС

© ДСНС

Масштабна пожежа у Миколаєві_4 / © ДСНС

© ДСНС

Масштабна пожежа у Миколаєві_2 / © ДСНС

© ДСНС

Масштабна пожежа у Миколаєві_5 / © ДСНС

© ДСНС

Масштабна пожежа у Миколаєві_3 / © ДСНС

© ДСНС

Масштабна пожежа у Миколаєві_6 / © ДСНС

© ДСНС

Масштабна пожежа у Миколаєві_7 / © ДСНС

© ДСНС

Масштабна пожежа у Миколаєві_8 / © ДСНС

© ДСНС

Попри складні умови, пожежу вдалося повністю загасити. Загиблих і постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 18 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що армія РФ використовує для ударів по Україні безпілотники, що споряджені отруйними речовинами.

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