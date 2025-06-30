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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Миколаєві масштабні пожежі: десятки загорань і пошкоджені будинки через шалений вітер

Понад 50 пожеж охопили область. На Миколаївщині вогонь підбирається до житлових будинків.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
У Миколаєві масштабні пожежі

У Миколаєві масштабні пожежі / © ДСНС

Станом на вечір у Миколаївській області зафіксовано понад 50 пожеж, що охопили територію у понад 400 гектарів. У самому Миколаєві наразі вирують три масштабні пожежі, де через сильний поривчастий вітер вогонь підібрався до житлового сектору.

Про це повідомляє ДСНС України.

Ситуація в мікрорайоні Тернівка

Зокрема, у мікрорайоні Тернівка, де орієнтовна площа займання становить 10 гектарів, полум’я вже пошкодило 2 житлові будинки та 3 господарчі споруди.

Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі на Миколаївщині. / © ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі на Миколаївщині. / © ДСНС

Рятувальники докладають усіх зусиль для ліквідації загорянь, проте сильний поривчастий вітер значно ускладнює гасіння. Для боротьби з вогнем залучено резервні караули, а також додаткову техніку для підвозу води. Допомагають вогнеборцям підрозділи місцевих пожежних охорон та місцеві підприємства, які надають спецтехніку та водовозки.

Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі на Миколаївщині. / © ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі на Миколаївщині. / © ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі на Миколаївщині. / © ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі на Миколаївщині. / © ДСНС

Нагадаємо, минулої ночі, 29 червня, російські війська здійснили наймасованішу ракетно-дронову атаку на Дрогобич у Львівській області за період повномасштабної війни. Минулося без потерпілих місцевих мешканців. На території міста один із промислових об’єктів був уражений 21 засобом повітряного нападу. Внаслідок потужного обстрілу утворилося шість осередків займання.

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