Зловмисника затримано / © Associated Press

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У Миколаєві 31-річного чоловіка підозрюють в тому, що він побив свою бабусю. Внаслідок отриманих травм жінка померла у лікарні.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Миколаївщини.

До правоохоронців надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що з однієї із квартир багатоповерхівки вона почула гучні крики та прохання про допомогу.

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«На місці події поліцейські зʼясували, що напередодні онук посварився зі своєю бабусею, після чого почав бити її руками та ногами. Від отриманих травм 78-річна жінка померла у лікарні», — йдеться у повідомлення.

Тіло літньої жінки доправили на експертизу, щоб встановити точну причину смерті.

31-річного чоловіка підозрюють за статтею «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого». Санкція передбачає до десяти років ув’язнення.

В Україні стало більше випадків домашнього насильства

Кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства в Україні зросла майже на 80% у порівнянні з минулим роком, повідомила очільниця відділу протидії домашньому насильству Офісу генерального прокурора Ірина Шурхно.

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З її слів, станом на листопад 2024 року зареєстровано 8185 кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством, постраждало понад п’ять тисяч людей, серед яких більшість — жінки і діти.

В ОГП зазначили, що в умовах війни проблема домашнього насильства може загострюватися, проте зростання кількості звернень свідчить про підвищення довіри людей до правоохоронних органів.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що від початку 2024 року рівень домашнього насильства в Україні зріс на 14% і продовжує зростати далі.

З його слів, існує пряма кореляція між зростанням домашнього насильcтва і посттравматичним стресовим розладом у військових ветеранів, що повернулися з війни.

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«Дуже великий відсоток, десь 60% — це військові (причетні до домашнього насильства — ред.). І це стосується військових не тільки Збройних сил України, а всіх військових, хто був на фронті», — повідомив Клименко.

Куди звернутися, якщо зазнаєте насильства в сімʼї

15 47 — урядова гаряча лінія з запобігання домашньому насильству (цілодобово, анонімно, безкоштовно з мобільного телефону)

116 123 (з мобільного) та 0 800 500 335 (зі стаціонарного) — національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації

116 111 (з мобільного) або 0 800 500 225 (зі стаціонарного) — національна гаряча лінія для дітей та молоді

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0 800 213 103 — контактний центр системи безоплатної правничої допомоги

102 або 0 800 50 02 02 — поліція