У Миколаєві батьки продали власну новонароджену дитину: шокувальні подробиці інциденту (фото, відео)
У Миколаєві поліція затримала 21-річну матір та її співмешканця за спробу продажу немовляти.
У Миколаєві поліція затримала пару, яка продала власну новонароджену дитину за 10 тисяч доларів. Немовля передали покупцю неподалік пологового будинку, а гроші зловмисники планували витратити на власні потреби.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції України в Миколаївській області.
Оперативники управління міграційної поліції отримали інформацію про підготовку злочину ще до народження дитини. Встановлено, що 21-річна мати та її 38-річний співмешканець, який є батьком дитини, почали шукати потенційного покупця ще на пізньому терміні вагітності.
«Покупець» обговорив умови угоди із подружжям. За новонароджену дитину пара вимагала 10 тисяч доларів, при цьому отримала попередню оплату — 8 тисяч гривень. Жінка також написала розписку, що передасть дитину після пологів.
2 січня, наступного дня після народження, пара реалізувала свою домовленість. Поліцейські затримали їх у процесуальному порядку одразу після передачі дитини неподалік пологового будинку.
Операція з викриття та затримання проводилася за участі управління міграційної поліції, слідчого управління, аналітиків управління кримінального аналізу та роти поліції особливого призначення ГУНП у Миколаївській області.
Затриманим оголошено підозру за ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми щодо малолітнього). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Поліція також встановила, що раніше ця пара вже потрапляла у поле зору правоохоронців за незаконний обіг наркотиків, майнові злочини та правопорушення проти особи.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові правоохоронці затримали 22-річну жінку, яка продала власну дитину за 20 тисяч доларів.