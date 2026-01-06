ТСН у соціальних мережах

У Миколаєві батьки продали власну новонароджену дитину: шокувальні подробиці інциденту (фото, відео)

У Миколаєві поліція затримала 21-річну матір та її співмешканця за спробу продажу немовляти.

Наталія Магдик
У Миколаєві поліція затримала пару, яка продала власну новонароджену дитину за 10 тисяч доларів. Немовля передали покупцю неподалік пологового будинку, а гроші зловмисники планували витратити на власні потреби.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції України в Миколаївській області.

Оперативники управління міграційної поліції отримали інформацію про підготовку злочину ще до народження дитини. Встановлено, що 21-річна мати та її 38-річний співмешканець, який є батьком дитини, почали шукати потенційного покупця ще на пізньому терміні вагітності.

«Покупець» обговорив умови угоди із подружжям. За новонароджену дитину пара вимагала 10 тисяч доларів, при цьому отримала попередню оплату — 8 тисяч гривень. Жінка також написала розписку, що передасть дитину після пологів.

2 січня, наступного дня після народження, пара реалізувала свою домовленість. Поліцейські затримали їх у процесуальному порядку одразу після передачі дитини неподалік пологового будинку.

Операція з викриття та затримання проводилася за участі управління міграційної поліції, слідчого управління, аналітиків управління кримінального аналізу та роти поліції особливого призначення ГУНП у Миколаївській області.

Затриманим оголошено підозру за ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми щодо малолітнього). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Поліція також встановила, що раніше ця пара вже потрапляла у поле зору правоохоронців за незаконний обіг наркотиків, майнові злочини та правопорушення проти особи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові правоохоронці затримали 22-річну жінку, яка продала власну дитину за 20 тисяч доларів.

