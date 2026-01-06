У Миколаєві батьки продали власну новонароджену дитину: шокувальні подробиці інциденту (фото, відео)

Немовля / © Поліція Миколаївської області

Реклама

У Миколаєві поліція затримала пару, яка продала власну новонароджену дитину за 10 тисяч доларів. Немовля передали покупцю неподалік пологового будинку, а гроші зловмисники планували витратити на власні потреби.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції України в Миколаївській області.

Оперативники управління міграційної поліції отримали інформацію про підготовку злочину ще до народження дитини. Встановлено, що 21-річна мати та її 38-річний співмешканець, який є батьком дитини, почали шукати потенційного покупця ще на пізньому терміні вагітності.

Реклама

«Покупець» обговорив умови угоди із подружжям. За новонароджену дитину пара вимагала 10 тисяч доларів, при цьому отримала попередню оплату — 8 тисяч гривень. Жінка також написала розписку, що передасть дитину після пологів.

© Поліція Миколаївської області

2 січня, наступного дня після народження, пара реалізувала свою домовленість. Поліцейські затримали їх у процесуальному порядку одразу після передачі дитини неподалік пологового будинку.

© Поліція Миколаївської області

© Поліція Миколаївської області

Операція з викриття та затримання проводилася за участі управління міграційної поліції, слідчого управління, аналітиків управління кримінального аналізу та роти поліції особливого призначення ГУНП у Миколаївській області.

Затриманим оголошено підозру за ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми щодо малолітнього). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Реклама

Поліція також встановила, що раніше ця пара вже потрапляла у поле зору правоохоронців за незаконний обіг наркотиків, майнові злочини та правопорушення проти особи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові правоохоронці затримали 22-річну жінку, яка продала власну дитину за 20 тисяч доларів.