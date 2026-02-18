- Дата публікації
У Миколаєві пролунали вибухи під час атаки дронів
У Миколаєві під час атаки дронів пролунали вибухи, повідомляють ЗМІ.
У Миколаєві вночі пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників.
Про це повідомляє «Суспільне».
Деталі щодо можливих наслідків та руйнувань наразі уточнюються.
Офіційної інформації від місцевої влади на момент публікації не надходило.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворог атакував Запоріжжя "Шахедами".
Внаслідок удару російськими дронами по Запоріжжю було зафіксовано пошкодження житлових будинків, на місці працюють служби.