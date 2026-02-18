ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

У Миколаєві пролунали вибухи під час атаки дронів

У Миколаєві під час атаки дронів пролунали вибухи, повідомляють ЗМІ.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Миколаєві вночі пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників.

Про це повідомляє «Суспільне».

Деталі щодо можливих наслідків та руйнувань наразі уточнюються.

Офіційної інформації від місцевої влади на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворог атакував Запоріжжя "Шахедами".

Внаслідок удару російськими дронами по Запоріжжю було зафіксовано пошкодження житлових будинків, на місці працюють служби.

