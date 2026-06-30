Смертельна стрілянина в Миколаєві / © Поліція Миколаївської області

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У Миколаєві правоохоронці з’ясовують деталі стрілянини, під час якої загинули двоє громадян інших держав. Інцидент стався на проспекті Героїв України.

Поліція Миколаївської області повідомила про це пізно ввечері 30 червня.

За попередніми даними, очевидці повідомили, що під час руху автомобіля Opel пролунало кілька пострілів. Після цього машина продовжила рух і виїхала на перехрестя, яке регулюється світлофором.

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«Зі слів очевидців, під час руху автомобіля Opel пролунало кілька пострілів, після чого транспортний засіб виїхав на регульоване перехрестя», — повідомили правоохоронці.

© Поліція Миколаївської області

У салоні транспортного засобу, за інформацією поліції, перебували троє іноземців. Унаслідок отриманих поранень двоє чоловіків померли. Ще одного учасника події правоохоронці затримали.

Під час огляду автомобіля поліцейські виявили та вилучили зброю. Наразі місце події охороняється, слідчі проводять необхідні процесуальні дії.

На місці працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та оперативні співробітники. Правоохоронці встановлюють причини та повні обставини інциденту, а також визначають подальшу правову кваліфікацію події.

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Раніше у Києві сталася стрілянина. В столиці просто на вулиці, а саме на території одного з гаражних кооперативів, вихідець з Кавказу розстріляв двох своїх співвітчизників, які прийшли до нього, за його словами, вимагати гроші за борг.

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